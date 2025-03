Bruselas quiere más alumnos en campos tecnológicos para mejorar competitividad de la UE

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles lograr una mayor tasa de alumnos en titulaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología para aumentar la competitividad de la Unión Europea (UE), como parte de un plan más amplio de capacitación global en el club comunitario.

Se trata del proyecto ‘Unión de Capacidades’ presentado este miércoles por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea de Derechos y Habilidades Sociales, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu, en rueda de prensa en Bruselas.

“Uno de cada tres adolescentes en la UE no tiene buenas notas en matemáticas y el 25 % no tiene buenos resultados en ciencias. Entre los adultos el panorama no es mucho mejor y, además, se nos quedan atrás algunos ámbitos como las competencias digitales”, afirmó la socialdemócrata rumana.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las habilidades de los europeos para que la UE sea más competitiva a nivel global y afrontar cambios relacionados con la tecnología y la economía.

Para el año 2030 la Comisión propone que la proporción de estudiantes matriculados en campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en su acrónimo en inglés) en la Formación Profesional de nivel medio «debería ser al menos del 45%».

Además, al menos uno de cada cuatro estudiantes en este grupo «debería ser mujer», según informó Mînzatu.

Por su parte, la tasa de alumnos en áreas STEM de nivel terciario debería ser, según el Ejecutivo comunitario», de al menos del 32 % y dos de cada cinco estudiantes deberían ser mujeres.

Respecto a los estudiantes matriculados en Programas de doctorado en Tecnologías de la Información (TI) debe ser «al menos del 5 % y al menos uno de cada tres estudiantes debe ser mujer».

Además, la Comisión Europea propuso que la proporción de alumnos con bajo rendimiento en alfabetización, matemáticas, ciencias y habilidades digitales debería ser inferior al 15%, mientras que la proporción de alumnos con alto rendimiento en alfabetización, matemáticas y ciencias debería ser de al menos del 15%.

Defendió propuestas de aumento del número de alumnos en los campos tecnológicos porque, según afirmó, «los mercados en economía y tecnología se transforman rápidamente y demandan profesionales, pero los sistemas educativos no le siguen el paso».

Otros objetivos incluidos en la iniciativa son facilitar la contratación por parte de empresas de la UE a través de un programa específico de competencias en todo el club comunitario.

Para atraer talentos de todo el mundo a la UE, Bruselas lanzará la acción ‘Elige Europa’ con un presupuesto de 22,5 millones de euros que ofrecerá «excelentes condiciones de trabajo, empleos científicos y perspectivas de carrera».

La Comisión desarrollará también un programa piloto de ‘Garantía de Capacidades’ como parte de su objetivo de reciclaje profesional, un programa que permitirá a los trabajadores en proceso de reestructuración o riesgo de desempleo cambiar de sector.

Según informó Bruselas, la Unión de Capacidades estará acompañada por un ‘Plan de Acción sobre Capacidades Básicas’ y un ‘Plan Estratégico de Educación STEM’ para mejorar las capacidades en los campos tecnológicos, atraer a más niñas y mujeres e impulsar la preparación ante las transiciones digitales y de tecnología limpia. EFE

