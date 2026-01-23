Bruselas quiere mantener congeladas las represalias a Estados Unidos de 93.000 millones

Bruselas, 23 ene (EFE).- La Comisión Europea quiere mantener congeladas las represalias arancelarias a Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros durante seis meses más, después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza contra los ochos países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

«La Comisión va a hacer una propuesta para prorrogar nuestras contramedidas, que expirarán el 7 de febrero. Entiendo que será el mismo periodo que la suspensión previa, que son seis meses», dijo el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

El portavoz recordó que la Comisión quiere aplicar el acuerdo comercial al que llegó con Estados Unidos en verano, que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, aunque al mismo tiempo señaló que Bruselas puede activar las represalias «si se requieren en algún momento».

«Con la retirada de la amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos, podemos volver a la importante tarea de implementar el comunicado conjunto entre la UE y Estados Unidos», señaló Gill.

De la cumbre extraordinaria que ayer celebraron los líderes europeos para analizar el rumbo que debe tomar la relación transatlántica de un Trump «volátil» salió un consenso mayoritario sobre la necesidad de aplicar el pacto comercial, que el Parlamento Europeo paralizó el miércoles pasado, antes de que Washington retirara su amenaza.

«La presidenta Von der Leyen fue muy clara cuando dijo que ‘un acuerdo es un acuerdo’ (…) y sigue siendo nuestra hoja de ruta para crear las condiciones de estabilidad y previsibilidad que se necesita para el comercio transatlántico», apuntó el portavoz, en referencia a las declaraciones que hizo ayer la presidenta de la Comisión, al término de la cumbre.

Ante el nuevo escenario, Bruselas quiere prorrogar la suspensión de las represalias arancelarias contra Estados Unidos, una propuesta que tendrán que validar los países de la UE por mayoría cualificada en los próximos días.

En este contexto, la UE aparca también por ahora la posibilidad de estrenar el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, una opción que ha estado sobre la mesa en los últimos días.

«Esta semana ha demostrado que la UE está preparada par actuar cuando es necesario. Hemos conseguido nuestros objetivos por medios diplomáticos y políticos, que siempre serán nuestra prioridad, en vez de ir hacia una espiral de medidas y contramedidas que solo ayudarán a los adversarios que queremos dejar al margen del escenario geopolítico», dijo Gill.

Los eurodiputados de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo discutirán el lunes si mantienen la paralización del acuerdo o cambian de postura, una vez Trump ha retirado su amenaza.

El jefe de la comisión parlamentaria, el socialdemócrata Bernd Lange, pidió ayer conocer los detalles del preacuerdo que Trump ha anunciado sobre Groenlandia, antes de tomar una decisión. EFE

