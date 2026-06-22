Bruselas quiere presentar en otoño normas revisadas para la pesca en el Mediterráneo

Compartir

4 minutos

Luxemburgo, 22 jun (EFE).- La Comisión Europea confía en presentar «a principios de otoño» una propuesta para modificar el reglamento que regula la pesca en el Mediterráneo, fijando el número de días anuales para la flota de los distintos países, según anunció este lunes el comisario europeo de Pesca, Kostas Cadis.

El político chipriota reveló esos planes en un debate celebrado en el marco de un Consejo de ministros europeos de Pesca y Agricultura donde, entre otros asuntos, se habló de la manera de asegurar la sostenibilidad pesquera con vistas a 2027.

Algunos ministros, como el español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lamentaron que la Comisión Europea continúe sin reconocer los esfuerzos que están haciendo los pescadores para asegurar la sostenibilidad en el Mediterráneo.

«El tema para nosotros más sustantivo se llama Mediterráneo. Porque, efectivamente, es ahí donde tenemos un problema de fondo. La Comisión continúa no reconociendo los inmensos esfuerzos y, sobre todo, los magníficos resultados que se han obtenido», dijo Planas al llegar a la reunión.

Añadió que «si algo demuestran los informes científicos es que lo que importa es la selectividad y no el número de días de trabajo», un elemento que «viene diciendo España desde hace ya varios años en esta negociación» y en lo que -dijo- es un «buen ejemplo».

No obstante, «la Comisión continúa sin presentar la reforma del Reglamento (para esas aguas), que es absolutamente necesaria», subrayó Planas.

El comisario europeo dijo que aprecia «los esfuerzos ya realizados por las flotas en el Mediterráneo para aplicar medidas de conservación e iniciativas para regular la actividad pesquera, que han permitido que se pueda seguir pescando» en esas aguas.

Kadis señaló además que la UE debe «no deshacer los esfuerzos ya acometidos» y se declaró «comprometido» a que las decisiones europeas se basen en «los mejores dictámenes científicos», algo que, dijo, ya se está preparando con vistas a modificar la normativa de pesca del Mediterráneo -incluido el plan plurianual de pesca del Mediterráneo Occidental- para subsanar las deficiencias detectadas.

En ese contexto, confió en tener una propuesta para principios de otoño, momento en el que también quiere presentar la Visión de la Pesca de la UE para 2040, que busca equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad socioeconómica de los pescadores y garantizar la soberanía alimentaria europea.

En paralelo al Consejo de ministros, la presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara, la eurodiputada del PP Carmen Crespo, compareció este lunes en rueda de prensa junto con el presidente de Europeche, Javier Garat y el vicepresidente de Cepesca, José María Gallart.

Crespo explicó que, con el reglamento de pesca, se han reducido en un 44 % los días que los pescadores pueden salir a faenar en los últimos siete años, pasando de 230 en 2019 a 130 en 2026.

Para alcanzar ese tope de días de pesca, los armadores deben adoptar medidas como las puertas voladoras y otras medidas selectivas en mallas.

Garat, por su parte, recordó que la propuesta inicial de la Comisión Europea del pasado año para el Mediterráneo, basándose en el reglamento del Mediterráneo, fue que los buques pudieran pescar nueve días anuales de media, una idea «completamente absurda», aunque tras las negociaciones y los compromisos de medidas asumidas, al final se lograron los mismos días que el año precedente.

Por su parte, Gallart dijo que lo que se pide a Bruselas es que cumpla con lo decidido por los ministros de Pesca el pasado diciembre, cuando acordaron iniciar los trámites para la renovación del reglamento. EFE

mb-lzu/psh