Bruselas quiere que la electricidad suponga casi la mitad del consumo de energía en 2040

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Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) quiere acelerar la electrificación de la economía para lograr que represente casi la mitad de todo el consumo energético del bloque en 2040 y, para ello, entre otras medidas, pide a los gobiernos que los impuestos de la electricidad no sean superiores a los del gas.

Bruselas ha desvelado un nuevo plan de acción que marca el objetivo «indicativo» de conseguir que la electricidad represente el 46 % del consumo energético del bloque, desde el 23 % en el que lleva estancado una década, al tiempo que avanza medidas para atajar los obstáculos que frenan su despliegue.

Uno de los principales es la diferencia de precio, ya que la electricidad es hasta tres veces más cara que el gas, una «disparidad» que, según la CE, representa una barrera «estructural y crítica» que «debe ser resuelta» para impulsar la electrificación de hogares y empresas.

Para conseguirlo, el Ejecutivo comunitario acompaña esta estrategia con una propuesta de directiva en la que, entre otras cuestiones, insta a los Estados miembros a que los impuestos sobre la electricidad no sean más elevados que los que se aplican al gas. EFE

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