Bruselas quiere reducir la migración irregular con «diplomacia firme» en plan quinquenal

4 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este jueves los nuevos objetivos políticos de la Unión Europea (UE) en materia de asilo y migración para los próximos cinco años con el foco puesto en la prevención de la migración irregular con la utilización de una «diplomacia migratoria firme».

La Estrategia Europea de Asilo y Migración «reafirma la determinación de la Unión de establecer un marco jurídico firme que gestione eficazmente la migración junto con los países socios, aportando soluciones sin dejar de ser fiel a los valores europeos», explicó la CE en un comunicado.

Con este plan, Bruselas pretende reforzar su control en «quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse, y también, por supuesto, quien tiene que salir de la UE», explicó el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en una rueda de prensa en la que también presentó una estrategia que endurece las condiciones para obtener un visado europeo.

Entre los objetivos planteados también se encuentra la desarticulación de las redes de tráfico de personas, la protección de quienes huyen de la guerra y la persecución, y al mismo tiempo el impulso de la competitividad con la atracción de talento a la UE.

La CE sostuvo que, gracias a la aplicación de «una diplomacia migratoria firme» que incluye asociaciones estratégicas con países socios y la aplicación de reformas, se ha conseguido «una disminución constante de la migración ilegal y una mejor gestión».

Según Brunner, se ha llevado a cabo «una reducción muy prometedora del 55 % de la migración que cruza ilegalmente las fronteras (europeas) en los últimos dos años, y en algunas rutas, como la ruta de los Balcanes Occidentales, se ha visto una disminución del 90% en los últimos tres años»-

«Las cifras son bastante impresionantes, más de 20 millones de registros ya en las primeras ocho semanas, y también 15.000 denegaciones, por lo que se ha negado la entrada a la UE a personas que tenían documentos fraudulentos o cuya identificación no era clara», apuntó.

Intensificar la diplomacia , fronteras fuertes y atracción de talento

Para lograr estos objetivos, la estrategia se basa en cinco prioridades que pasan por una intensificación de la diplomacia migratoria que promueva los intereses y valores de la UE y que permita al bloque comunitario establecer «asociaciones globales y mutuamente beneficiosas».

Para ello, la CE plantea el uso de «incentivos y palancas» como en la política de visados, el comercio y el apoyo financiero, y la creación de «centros polivalentes» situados a lo largo de las rutas migratorias para facilitar la migración con países socios y buscar soluciones de asilo más cerca de los países de origen.

También se propuso un fortalecimiento de las fronteras con un nuevo sistema de control digital de fronteras que será «el más avanzado del mundo», según la Comisión, así como el control «de todas las llegadas ilegales a la Unión» con el refuerzo del papel de Frontex, la agencia europea de fronteras.

Otro de los pilares es el impulso de un sistema de asilo «firme, justo y adaptable» basado en el Pacto sobre Migración y Asilo que venga a revisar la lista de terceros países seguros que permita a su vez retornos «rápidos, eficaces y dignos», algo que la CE consideró «indispensable para el buen funcionamiento y credibilidad» del sistema migratorio europeo.

El último punto cardinal de esta estrategia es la movilidad laboral y de talentos para impulsar la competitividad en la UE tras reconocer la Comisión que, en los próximos cinco años, las carencias de competencia y la escasez de mano de obra se acentuarán en muchos sectores claves».

Para paliar esta previsión, la CE propuso simplificar y acelerar las normas y el proceso a la hora del reconocimiento y validación de cualificaciones y competencias, el aprovechamiento de la digitalización y la inteligencia artificial en la migración y la lucha contra el empleo ilegal y la explotación de trabajadores migrantes. EFE

mas/mb/jgb