Bruselas quiere trabajar cuanto antes con nuevo Gobierno húngaro para desbloquear fondos

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Bruselas, 13 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que espera trabajar cuanto antes con el nuevo Ejecutivo que formará Péter Magyar, vencedor de las elecciones de ayer en Hungría, para que el país haga las reformas que le permitan desbloquear los 17.000 millones de euros en fondos europeos que tiene congelados.

En una rueda de prensa tras una reunión del colegio de comisarios, Von der Leyen celebró la victoria del líder de Tisza (PPE), que acaba con 16 años de mandato de Viktor Orbán, y aseguró que estarán en contacto «inmediatamente» con el nuevo Gobierno húngaro, que aún tiene que constituirse.

«Empezaremos a trabajar con el Gobierno tan pronto como sea posible (…) para lograr un progreso rápido y largamente esperado para beneficio del pueblo húngaro. Hay mucho que hacer ya que Hungría está retomando su camino europeo», dijo la jefa del Ejecutivo comunitario, recordando que el primer ministro electo aún tiene que asumir el cargo. EFE

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