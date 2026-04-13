Bruselas quiere trabajar cuanto antes con nuevo Gobierno húngaro para desbloquear fondos

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Bruselas, 13 abr (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este lunes que espera trabajar cuanto antes con el nuevo Ejecutivo que formará Péter Magyar, vencedor de las elecciones de ayer en Hungría, para que el país haga las reformas que le permitan desbloquear los 17.000 millones de euros en fondos europeos que tiene congelados.

En una rueda de prensa tras una reunión del colegio de comisarios, Von der Leyen celebró la victoria del líder de Tisza (PPE), que acaba con 16 años de mandato de Viktor Orbán, y aseguró que estarán en contacto «inmediatamente» con el nuevo Gobierno húngaro, que aún tiene que constituirse.

«Empezaremos a trabajar con el Gobierno tan pronto como sea posible (…) para lograr un progreso rápido y largamente esperado para beneficio del pueblo húngaro. Hay mucho que hacer ya que Hungría está retomando su camino europeo», dijo la jefa del Ejecutivo comunitario, recordando que el primer ministro electo aún tiene que asumir el cargo.

Von der Leyen subrayó que es «muy importante» que la Comisión Europea trabaje «intensamente» con el nuevo Gobierno sobre las reformas que tienen que ser cumplidas por Budapest para que Bruselas pueda después liberar los fondos europeos que ha bloqueado en los últimos años «porque los húngaros lo merecen».

En este momento, Hungría tiene congelados 17.000 millones de euros en fondos regionales y de recuperación por las medidas contra el Estado de Derecho, la independencia judicial o las libertades fundamentales adoptadas por el Gobierno de Viktor Orbán, que en los últimos años ha irritado a sus socios de la UE al bloquear ayudas a Ucrania por la guerra o amenazar con vetar las sanciones a Rusia.

Von der Leyen consideró que de los anuncios y declaraciones en campaña de Magyar queda «muy claro» que «está en la senda europea» y se ha comprometido a trabajar con Bruselas en los diferentes temas que están abiertos.

Asimismo, consideró que la UE debe extraer las lecciones que deja el mandato de Orbán y abogó por avanzar hacia sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada a la hora de tomar decisiones de política exterior «para evitar bloqueos sistemáticas», instando a «usar el impulso ahora para realmente avanzar en este tema».

«Pero hoy es un día para celebrar», añadió la presidenta de la Comisión Europea, que calificó de «excepcional» la noche de ayer y la elección de Magyar de una «victoria para las libertades fundamentales».

«El pueblo de Hungría ha hablado y ha recuperado su camino europeo (…). Con este resultado, nuestra Unión es más fuerte, nuestra unión está más unida», dijo la alemana, que comparte familia política con Magyar, reiterando el mensaje de felicitación que ya lanzó ayer.

Sobre la mesa del nuevo Gobierno húngaro en sus relaciones con Bruselas estarán el desbloqueo de los fondos o el veto del Ejecutivo de Orbán al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, entre otros temas. EFE

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