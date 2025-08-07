Bruselas recaba información sobre el futuro del Espacio Europeo de Investigación

2 minutos

Bruselas, 7 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) abrió este jueves una consulta pública sobre la futura legislación del Espacio Europeo de Investigación (EEI), con la que pretende abordar los retos pendientes a la hora de establecer un mercado único para el conocimiento, la tecnología y los investigadores.

«Debemos construir una verdadera ‘quinta libertad de la UE’ para impulsar la innovación, asegurar nuestra posición como líder científico mundial y animar a los investigadores a elegir Europa para su carrera profesional», indicó en un comunicado la comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva.

Según dijo, el objetivo con esta consulta es «conocer la opinión de las comunidades de investigación e innovación, las empresas del sector privado y las pymes, así como de todas las demás partes interesadas sobre cuál es la mejor manera de construir un marco de investigación e innovación competitivo, atractivo y justo».

La Comisión explicó que la ley del Espacio Europeo de Investigación, cuya adopción está prevista para el segundo semestre de 2026, se centrará en la armonización de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D), la reducción de las disparidades y la armonización de las políticas de I+D entre los Estados miembros.

Además, confía en que pueda mejorar las condiciones para la circulación del conocimiento, la investigación y los propios investigadores, mientras salvaguarda los valores fundamentales de la investigación europea, como la libertad científica y la igualdad de género.

El primer paso del proceso de consulta es la convocatoria de datos, abierta hasta el próximo 10 de septiembre en el portal «Díganos lo que piensa».

A través de ese mismo portal (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es) se llevará a cabo una consulta pública de 12 semanas de duración, agregó la CE. EFE

