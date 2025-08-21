Bruselas rechaza operación militar en Gaza y vuelve a pedir Israel «reconsidere» su plan

Bruselas, 21 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) rechazó este jueves la operación militar en Gaza que prepara Israel y reiteró su llamamiento al Gobierno israelí para que «reconsidere» sus planes.

Preguntada en la rueda de prensa diaria de la institución por la intención del Gobierno de Benjamín Netanyahu de proceder con la invasión de la ciudad de Gaza, la portavoz comunitaria Arianna Podestà se remitió a unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que a principios de este mes dijo que la decisión del Ejecutivo israelí «debe ser reconsiderada».

La portavoz recordó que Von der Leyen ha calificado de «espantosa» la situación humanitaria en Gaza y se ha declarado «extremadamente entristecida», abogando de forma insistente por la necesidad de un «alto el fuego en Gaza para proteger a la población civil» y en particular a los niños.

Por su parte, la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, se refirió a la «clara posición» europea sobre Gaza y precisó que la UE «rechaza todo intento de cambio territorial o demográfico en la Franja».

Por otro lado, dijo que la UE ha dicho de manera reiterada que Hamás no debe tener «absolutamente ningún papel» en el futuro gobierno y en la seguridad en Gaza.

La misma portavoz hizo en particular mención al E1, la construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización.

En ese contexto, Hipper recordó que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló recientemente que «socava aún más la solución de dos Estados», además de «violar el derecho internacional», y que por eso «la UE está urgiendo a Israel a que desista de seguir adelante con esta decisión».

Ambas portavoces subrayaron que los Veintisiete han dicho de manera reiterada que se necesita un alto el fuego cuanto antes y han pedido la liberación de los rehenes.

«Se debe liberar a todos los rehenes que han sido retenidos en condiciones inhumanas y dar a la asistencia humanitaria un acceso sin obstáculos a Gaza para poder aportar lo que se necesita urgentemente sobre el terreno», indicó Podestà.

El primer ministro israelí Netanyahu, ordenó este miércoles «acortar» el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos. EFE

