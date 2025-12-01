Bruselas recibe planes de inversión en defensa de 19 países para obtener préstamo de la UE

3 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes que ha recibido los planes de inversión de los 19 Estados miembros que habían manifestado interés en participar en el programa de préstamos para poder realizar compras militares conjuntas, bautizado como SAFE.

«Los 19 Estados miembros han presentado sus planes nacionales de inversión en defensa para SAFE», anunció en un mensaje compartido a través de redes sociales el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

El comisario checo agregó que hasta 15 países de la Unión han incluido en sus planes ayudas para Ucrania, lo cual resultó ser «más de lo esperado».

«Y hablamos de miles de millones, no de millones», precisó, al tiempo que tildó a SAFE de «vital para la preparación de la defensa de la UE y nuestra base industrial».

SAFE contempla préstamos de 150.000 millones de euros para que los países puedan hacer adquisiciones conjuntas.

De ellos, la Comisión asignó a España a principios de septiembre 1.000 millones de euros.

Los Estados miembros que en principio van a recibir más dinero son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

De los diecinueve países que han solicitado préstamos de SAFE, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno de los dos Estados miembros).

Kubilius destacó en septiembre que la UE ha tomado como base los objetivos de capacidades asignados por la OTAN a sus aliados, algo que ha sido acordado por los Estados miembros.

Se trata, recordó, de «todas las armas necesarias que debemos tener para estar preparados para la disuasión» de cualquier ataque.

Una de las condiciones para que proyectos conjuntos puedan ser financiados con SAFE es que el 65 % de cada sistema de armas se fabrique en Europa.

Aunque solo los Estados miembros pueden obtener préstamos SAFE, los países candidatos a la adhesión o potenciales candidatos pueden participar en la contratación pública conjunta.

SAFE apoya la adquisición de productos de defensa prioritarios agrupados en dos categorías. La primera incluye municiones y misiles; sistemas de artillería, incluidas capacidades de ataque de precisión profunda; capacidades de combate terrestre y sus sistemas de apoyo, incluido el equipamiento de los soldados y las armas de infantería; drones pequeños y sistemas antidrones relacionados; protección de infraestructuras críticas; ciberespacio, y movilidad militar.

La segunda se refiere a sistemas de defensa aérea y antimisiles; capacidades marítimas de superficie y submarinas; drones distintos de los pequeños y sistemas antidrones relacionados; facilitadores estratégicos entre los que se incluyen el transporte aéreo estratégico, el reabastecimiento en vuelo, los sistemas C4ISTAR, así como los activos y servicios espaciales; la protección de los activos espaciales, y la inteligencia artificial y guerra electrónica. EFE

rja/ahg/ah