Bruselas reclutará a 25 expertos para desplegar el Pacto Europeo del Océano

2 minutos

Bruselas, 11 feb (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes la creación del Consejo Europeo del Océano, un grupo que contará con 25 expertos de alto nivel encargados de asesorar al Ejecutivo comunitario sobre la aplicación del Pacto Europeo por el Océano.

«El Consejo asesorará a la Comisión sobre el despliegue efectivo del Pacto Europeo por el Océano, aportando dictámenes especializados sobre retos concretos relacionados con el océano, al tiempo que garantizará la coherencia de las políticas entre las iniciativas de la UE y las actuaciones del sector privado», señaló la Comisión en un Comunicado.

Ese panel desempeñará «un papel clave en la próxima iniciativa de observación oceánica, apoyando el conocimiento del océano, la investigación y la innovación, la alfabetización oceánica y la economía marítima», agregó.

El Ejecutivo invitó a profesionales y organizaciones a postular a ese grupo de asesores que la Comisión seleccionará durante las próximas cuatro semanas en base a criterios como su experiencia internacional en economía marítima o políticas costeras, incluida la pesca.

Los elegidos para formar parte del Consejo Europeo del Océano tendrán un mandato de cinco años y comenzarán a reunirse en marzo de 2026.

El Pacto Europeo por el Océano, adoptado en 2025, establece una visión compartida para unos mares sanos, resilientes y gestionados de forma sostenible.

El objetivo de esa iniciativa es proteger los ecosistemas marinos, promover una economía azul sostenible e impulsar la investigación, el conocimiento, las competencias y la innovación en materia oceánica, además de reforzar la seguridad y la defensa marítimas y también fortalecer la gobernanza internacional de los océanos. EFE

