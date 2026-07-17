Bruselas registra iniciativas ciudadanas sobre alquileres y reconocimiento académico

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Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) registró este viernes dos iniciativas ciudadanas europeas, una que reclama el reconocimiento homogéneo de titulaciones y un programa de intercambio europeo universal, y otra que pide regular los alquileres de corta duración y crear una Agencia de la UE para la Vivienda, según un comunicado del Ejecutivo comunitario.

La primera, bautizada ‘Todos a bordo, por tu derecho a una ciudadanía sin fronteras’, reclama «un enfoque de toda la sociedad para una Europa democrática, basado en la educación y el sufragio universal».

Sus organizadores piden que los ciudadanos europeos tengan derecho a aprender sobre los derechos y valores de la UE, a participar en un programa de intercambio europeo y a que sus cualificaciones académicas, técnicas y profesionales sean reconocidas por igual en todo el bloque comunitario.

La segunda, ‘¡Derecho a la vivienda! Ahora y para siempre’, aboga por el acceso a una vivienda «asequible, sostenible y justa».

Sus impulsores proponen regular los alquileres de corta duración y la vivienda vacía, convertir edificios desocupados -viviendas y oficinas- en vivienda, fijar estándares de obligado cumplimiento para mantener la vivienda asequible y crear una Agencia de la UE para la Vivienda.

La Comisión precisó que, al cumplir las condiciones formales de la legislación, considera ambas iniciativas «jurídicamente admisibles», si bien aclaró que este registro no implica ningún compromiso sobre el fondo ni anticipa qué medidas podría adoptar en respuesta.

Este instrumento se puso en marcha oficialmente en abril de 2012 como una herramienta para permitir a los ciudadanos marcar la agenda legislativa europea; desde entonces, se han registrado 134 en total.

Las condiciones de admisibilidad de las iniciativas establecen que la acción propuesta no debe quedar manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión ni ser «abusiva, frívola, vejatoria» o contraria a los valores de la Unión.

Los organizadores disponen ahora de seis meses para abrir el periodo de recogida de firmas. Si reúnen al menos un millón de firmas de apoyo en doce meses en al menos siete Estados miembros, Bruselas está obligada a reaccionar y explicar qué actuación llevará a cabo, si procede. EFE

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