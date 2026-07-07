Bruselas registra una iniciativa ciudadana para avanzar hacia una renta básica universal

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Estrasburgo (Francia), 7 jul (EFE).- La Comisión Europea validó este martes el registro de una Iniciativa Ciudadana Europea que pide que los países europeos introduzcan una renta básica universal ante «los rápidos desarrollos en la inteligencia artificial y la robótica».

El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que los organizadores defienden que hay «una necesidad urgente de desvincular la forma de ganarse la vida de la capacidad laboral» ante lo rápido que se están desarrollando las citadas tecnologías.

«Pronto tendremos una situación en la que no habrá suficientes empleos para nosotros», dicen.

Por eso, urgen a la Comisión a «dar todos los pasos legales necesarios que puedan ayudar a introducir la renta básica universal» y a recomendar a los Estados miembros que trabajen en ello.

La iniciativa ciudadana, cuyo contenido y objetivos no valora aún la Comisión, debe ahora recopilar un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros para que Bruselas se vea obligada a reaccionar y justificar su decisión, sea cual sea.

Este instrumento se introdujo con el Tratado de Lisboa como una herramienta para permitir a los ciudadanos marcar la agenda legislativa europea y se puso en marcha oficialmente en abril de 2012; desde entonces se han registrado 132 en total.

Las condiciones de admisibilidad de las iniciativas indican que la acción propuesta no debe quedar manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión y que no debe ser abusiva, frívola, vejatoria o contraria a los valores de la Unión.

El contenido de la iniciativa solo expresa las opiniones de los organizadores y no puede considerarse en modo alguno como reflejo de las opiniones de la Comisión, recordó el Ejecutivo comunitario. EFE

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