Bruselas responderá si EEUU le impone arancel por futuros impuestos a gigantes digitales

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Bruselas, 26 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) afirmó este viernes que responderá si Estados Unidos decide imponer un arancel del 100 % a sus importaciones si sale adelante un posible impuesto común a las multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon.

«Las medidas unilaterales dirigidas contra estas políticas legítimas carecen de justificación. Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y firmeza para defender sus derechos y su autonomía normativa», indicó un portavoz de la Comisión Europea en una comunicación a la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera un impuesto a las multinacionales digitales.

En cambio, el portavoz subrayó que «la UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en su territorio», de conformidad con sus valores democráticos y sus compromisos internacionales.

E insistió en que «todos los impuestos son, por su propia naturaleza, no discriminatorios y se aplican por igual a todas las grandes empresas, independientemente de su origen».

«La UE ha apoyado sistemáticamente una solución global para la tributación justa de la economía digital, en consonancia con las conclusiones de los ministros de Hacienda del G-7. Esa sigue siendo nuestra vía preferida, y estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva para alcanzarla», concluyó.

Trump advirtió a través de un mensaje en su red social de que ese arancel «prevalecerá sobre los acuerdos comerciales establecidos con dicho país, independientemente de si han sido implementados, firmados o no», y que este «se impondrá de inmediato».

La Administración Trump mantiene vigente un arancel global del 10 % a las importaciones después de que el Tribunal Supremo invalidara los llamados «recíprocos» que el presidente estadounidense impuso a todos los países del mundo en abril de 2025.

La Unión Europea aprobó el jueves el pacto comercial con Estados Unidos por el que acepta que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único libres de aranceles, a cambio de fijar un 15 % para las exportaciones europeas.

El acuerdo, que negoció con Trump la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando se desató la guerra comercial, debería entrar en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite que en su día impuso Trump, que ha acusado a la UE de retrasar la implementación. EFE

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