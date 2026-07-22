Bruselas retira la subvención de 2 millones a la Bienal por la participación de Rusia

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Bruselas, 22 jul (EFE).- La Comisión Europea confirmó la retirada de la subvención de dos millones de euros a la Fundación La Biennale di Venezia por el regreso este año del pabellón ruso a la Muestra, en la que no participaba desde el inicio de la guerra contra Ucrania.

«Tras el análisis legal de la Comisión y la recomendación, la Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura (Eacea, por sus siglas en inglés) ha tomado la decisión de concluir la actual subvención de dos millones a la Fundación La Biennale di Venezia», confirmó a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

«Los eventos culturales financiados con el dinero de los contribuyentes europeos deberían salvaguardar los valores democráticos y fomentar el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión; valores que no se respetan en la Rusia actual», añadió.

La Comisión Europea había advertido en varias ocasiones a la organización de la Bienal que retiraría la financiación si se confirmaba la vuelta de Rusia a la exhibición y el pasado 11 de julio ya recomendó a la Eacea que suspendiese los fondos.

La propia agencia envió en abril una carta a la Bienal notificando la intención de rescindir el contrato, vigente hasta 2028, del que hasta la fecha no se ha desembolsado ningún euro.

Rusia no participaba en la Bienal desde 2022, cuando se retiró días después de iniciar la invasión de Ucrania. Su pabellón en los Giardini, titulado ‘The Tree is Rooted in the Sky’, está comisariado por Anastasiia Karneeva, sancionada por Kiev en abril por ser hija del subdirector general del conglomerado industrial estatal ruso Rostec.

Ucrania ha pedido a sus socios europeos que sincronicen las sanciones y ha instado a Italia a no conceder visados a los participantes rusos.

La Bienal ha defendido durante todo el proceso su posición argumentando que cualquier país reconocido por Italia puede participar y que la institución «excluye cualquier forma de censura del arte y la cultura». EFE

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