Bruselas señala que Chipre no ha pedido activar cláusula de defensa mutua tras drones

Bruselas, 3 mar (EFE).- La Comisión Europea señaló este martes que Chipre no ha pedido activar la cláusula europea de defensa mutua después del ataque en la madrugada del lunes de un dron iraní en una base británica al este de la isla, que produjo daños leves, y otros impactos de naves no tripuladas ese mismo día.

«No se ha discutido específicamente sobre la activación de la cláusula de defensa mutua», dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, al ser preguntada por el tema.

Y precisó que si esa cláusula mutua se activara en algún momento, «correspondería a los Estados miembros de la UE, o en este caso, al Estado miembro de la UE víctima de un supuesto ataque armado, realizar la evaluación legal y política necesaria antes de activar la cláusula». EFE

