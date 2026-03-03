Bruselas señala que Chipre no ha pedido activar cláusula de defensa mutua tras drones

Bruselas, 3 mar (EFE).- La Comisión Europea señaló este martes que Chipre no ha pedido activar la cláusula europea de defensa mutua después del ataque en la madrugada del lunes de un dron iraní en una base británica al este de la isla, que produjo daños leves, y otros impactos de naves no tripuladas ese mismo día.

«No se ha discutido específicamente sobre la activación de la cláusula de defensa mutua», dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, al ser preguntada por el tema.

Y precisó que si esa cláusula mutua se activara en algún momento, «correspondería a los Estados miembros de la UE o, en este caso, al Estado miembro de la UE víctima de un supuesto ataque armado, realizar la evaluación legal y política necesaria antes de activar la cláusula».

En ese contexto, la portavoz dijo que Bruselas entiende que lo ocurrido «implicó un ataque contra la base británica» y que «parece evidente que la República de Chipre no era el objetivo».

El artículo 42.7 del Tratado de la UE establece que, si un país de la Unión es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán prestar ayuda y asistencia «con todos los medios a su alcance».

El citado artículo 42.7 ha sido invocado hasta la fecha una única vez, en noviembre de 2015 tras los atentados terroristas yihadistas de París, a fin de recabar apoyos de los Estados miembros en su acción contra el Estado Islámico o en operaciones internacionales.

El lunes se registraron dos incidentes separados con drones, primero, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas.

Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.

El mismo lunes llegaron a Chipre cuatro cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Grecia para reforzar la seguridad aérea, en el marco del refuerzo de las medidas preventivas y de la estrecha cooperación bilateral entre la República de Chipre y Grecia.

Por su parte, Francia tiene previsto enviar sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, según anunció el gobierno chipriota este martes. EFE

