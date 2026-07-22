Bruselas señala que corresponde a los «tribunales remitentes» aplicar sentencia amnistía

Compartir

4 minutos

Bruselas, 22 jul (EFE).- La Comisión Europea dijo este miércoles que ha recibido el escrito de la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont que acusa a España de «incumplimiento» del derecho europeo y, aunque descartó comentarlo, incidió en que los tribunales que remitieron preguntas prejudiciales son los que deben aplicar la sentencia europea sobre la ley de amnistía.

«Podemos confirmar que hemos recibido la carta. Cuando se presenta una queja, la tramitamos de acuerdo a nuestro procedimiento habitual (…): una vez recibidas, las reclamaciones se examinan, se registran y se evalúan antes de tomar una decisión. No tenemos más comentarios por el momento», dijo un portavoz de la Comisión Europea.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, había remitido esta carta al Ejecutivo comunitario el martes tras conocerse la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio.

En este sentido, el portavoz dijo que el Ejecutivo comunitario está al tanto de la sentencia y recalcó que «corresponde a los tribunales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia».

El documento, avanzado por el portal independentista de izquierda VilaWeb y al que ha tenido acceso EFE, responde a una providencia emitida ayer lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la «posibilidad» de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del ‘procés’, entre ellos Puigdemont, si se utilizaron fondos de la Unión Europea (UE) para sufragarlos.

En su «denuncia» contra el Reino de España por «incumplimiento del derecho de la Unión Europea», fechada este martes y dirigida a la secretaría general de la Comisión Europea, Boye pide abrir contra España «el procedimiento de infracción previsto» en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el «incumplimiento», por parte del Tribunal de Cuentas, de la sentencia del TJUE que avala la amnistía.

El escrito, que no solo representa a Puigdemont sino también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, dice que el Tribunal de Cuentas «difundió una nota de prensa oficial que tergiversa el sentido del fallo» del TJUE, al afirmar por ejemplo que este fallo «admite las ocho cuestiones planteadas» por el tribunal español, pese a que varias de ellas «fueron declaradas inadmisibles».

El «efecto combinado» de la providencia del Tribunal de Cuentas, señala el texto de la defensa de Puigdemont, Comín y Puig, es la «inaplicación de la sentencia» del TJUE, ya que «se reabre una fase probatoria que el marco procesal declarado conforme prohíbe, se suspende ‘sine die’ el plazo perentorio de dos meses» de la ley de amnistía y se mantienen, entretanto, «medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros».

Por ello, la defensa pide a la Comisión Europea que remita «al Reino de España la correspondiente carta de emplazamiento con carácter urgente, dada la naturaleza del incumplimiento y su incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros».

La postura del Tribunal de Cuentas, según la denuncia, contraviene el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, sobre la cooperación leal, así como el artículo 19 del mismo tratado y el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.

La defensa de Puigdemont, Comín y Puig también ha remitido un escrito al TJUE para hacerle saber que el Tribunal de Cuentas está cometiendo «un incumplimiento manifiesto y deliberado» del fallo que dictó la semana pasada el tribunal europeo sobre la amnistía. EFE

lzu/mb/fpa