Bruselas se marca el objetivo de emitir 80.000 millones en deuda en el segundo semestre

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Bruselas, 24 jun (EFE).- La Comisión Europea planea emitir hasta 80.000 millones de euros en los mercados de deuda durante el segundo semestre de 2026 para financiar nuevos desembolsos del fondo de recuperación y de créditos para inversiones en defensa, así como pagos a Ucrania como parte del programa de apoyo del bloque a Kiev, que incluye el nuevo préstamo para defensa.

La institución explicó en un comunicado que este objetivo está en línea con su intención de emitir unos 180.000 millones en el conjunto de 2026.

Los recursos que consiga en estas operaciones se utilizarán para hacer nuevos desembolsos a los países según vayan cumpliendo los hitos acordados con Bruselas en sus planes de recuperación pospandemia y para financiar los créditos concedidos bajo el instrumento bautizado como SAFE, que espera movilizar hasta 150.000 millones para inversiones en defensa.

Los fondos también se destinarán a seguir apoyando a Ucrania dentro del programa de asistencia macrofinanciera de la UE por la agresión rusa y por primera vez con el préstamo de 90.000 millones de euros, del que 60.000 millones se destinarán a apoyo militar y los otros 30.000 a que el país pueda seguir manteniendo en funcionamiento los servicios y la administración pública.

La Comisión Europea acude a los mercados de deuda con emisiones unificadas para todos estos programas bajo la etiqueta ‘EU Bonds’, sin distinguir si los recursos captados están destinados a un programa concreto de los anteriores con el objetivo de conseguir mejores condiciones de financiación.

Sí que cuentan con una etiqueta diferenciada las emisiones de bonos verdes, cuyo objetivo es financiar las medidas ecológicas incluidas en los planes nacionales de recuperación. Hasta la fecha, Bruselas ha colocado 84.300 millones en este tipo de emisiones ‘verdes’.

En total, desde el comienzo del fondo de recuperación de la UE a mediados de 2021, el Ejecutivo comunitario ha transferido a los Estados miembros un total de 407.800 millones entre ayudas directas y créditos.

Con respecto a Ucrania, hasta la fecha se han desembolsado 25.600 millones de euros en créditos como parte del programa vigente de ayuda, al que se le sumarán próximamente el primer desembolso del préstamo de 90.000 millones. EFE

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