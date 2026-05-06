Bruselas sigue «muy de cerca» el brote y ve «bajo riesgo» para la población

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Bruselas, 6 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este miércoles que sigue «muy de cerca» la situación derivada del brote de hantavirus en un crucero que se dirige a Canarias, y sostuvo que la evaluación preliminar actual «indica un bajo riesgo para la población general».

La Comisión «ha estado en estrecho contacto con las autoridades españolas, que han activado el mecanismo de protección civil de la UE. Seguimos en contacto para evaluar las necesidades y el posible apoyo», dijo a EFE la portavoz europea de Sanidad, Eva Hrncirova, quien añadió que la prioridad del Ejecutivo comunitario es «salvaguardar la sanidad pública».

La CE organizó hoy una reunión del Comité de Seguridad Sanitaria, el principal foro para coordinar con los Estados miembros la preparación y la respuesta en materia de salud, en la que participaron la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (CEPCE), y donde se evaluó la situación.

También convocó una reunión de seguimiento del Comité de Seguridad Sanitaria para mañana jueves con los países de la UE que tienen ciudadanos a bordo y necesitan ser repatriados.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.

Actualmente, el navío se dirige al puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, donde arribará el próximo sábado.

Por otro lado, dos aviones ambulancia han partido hoy desde Cabo Verde a Países Bajos para evacuar a tres de los pasajeros sospechosos de haberse contagiado, dos de los cuales se encuentran en estado grave. EFE

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