Bruselas sortea 40.000 billetes gratis de tren para jóvenes que cumplan 18 años en 2025

1 minuto

Bruselas, 30 oct (EFE).- La Comisión Europea va a sortear 40.000 billetes de tren entre los jóvenes que cumplan la mayoría de edad a lo largo de este año para que puedan viajar gratis por Europa entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027, anunció este jueves la institución en un comunicado.

Desde este jueves y hasta el próximo 13 de noviembre, los jóvenes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Eramus+ podrán entrar en el sorteo a través de la página web del Portal Europeo de la Juventud, donde deberán responder un cuestionario.

Quienes lo respondan correctamente, podrán obtener uno de los billetes para viajar gratis durante 30 días y lograr descuentos en el transporte público, el alojamiento, la comida y actividades culturales en 36 países europeos.

Desde que en 2018 se pusiese en marcha el programa ‘Descubrir la UE», la Comisión ha ofrecido más de 390.000 billetes de tren, este año con motivo del 40 aniversario de la zona Schengen.

«Hace cuarenta años, Schengen abrió las puertas a una Europa sin fronteras. Hoy, celebramos esa libertad brindando a 40.000 jóvenes la oportunidad de vivirla: cruzar fronteras, conocer gente nueva y descubrir la riqueza de nuestra Europa compartida», dijo el comisario europeo de Juventud, Glenn Micallef. EFE

