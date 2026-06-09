Bruselas sostiene que España hace «todo lo posible» en la lucha contra el narcotráfico

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Bruselas, 9 jun (EFE).- El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, sostuvo este martes que España «está haciendo todo lo posible para mejorar la situación» en la lucha contra el narcotráfico, y la situó como «puerto de entrada a la Unión Europea» de drogas procedentes de Latinoamérica.

«España tiene una situación especial porque es un puerto de entrada también a la Unión Europea, obviamente procedente de América Latina, de la mayoría de las drogas», dijo Brunner a la prensa en la presentación del Informe Europeo de Drogas 2026 que elabora la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA).

En dicho documento se refleja que España se incautó del 37 % de la cocaína -unas 124 toneladas- y del 75 % de las plantas de marihuana decomisadas en la UE durante 2024.

El comisario europeo valoró además el trabajo de las autoridades españolas con Europol -la agencia de colaboración policial europea- y recordó el decomiso récord de 40 toneladas de cocaína el pasado mayo en un barco que fondeaba en el Atlántico frente a las Islas Canarias.

De la misma forma se expresó la directora general de EUDA, Lorraine Nolan, que señaló además a España como «ruta importante para el tráfico de material de resina de cannabis (hachís) que se produce en Marruecos y se envía hacia Europa».

En este sentido, Lorraine recordó a los dos guardias civiles fallecidos el pasado mes de mayo en Huelva (sur de España) mientras perseguían a una narcolancha que les terminó arrollando y que provocó heridas en otros dos agentes.

Con respecto al mercado ilícito de drogas, Nolan aseveró que el volumen de incautación de plantas de marihuana en España «refleja realmente la fuerza y la intensidad de los esfuerzos por parte de las fuerzas del orden españolas» por lo que «han pagado un precio» algunos de sus agentes.

Los agentes, dijo la directiva de EUDA, tienen que luchar contra un tráfico marítimo en «creciente sofistificación y diversificación» en cuanto a los métodos utilizados, entre los que mencionó el atraque de embarcaciones en puertos más pequeños, buques de desembarco y el uso de drones y lanchas rápidas. EFE

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