Bruselas sostiene que la firma del acuerdo con Mercosur será «con suerte, pronto»

Bruselas, 5 ene (EFE).- La Comisión Europea sostuvo este lunes que la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, pospuesto tras la última cumbre de líderes europeos ante el bloqueo de Francia e Italia, tendrá lugar «con suerte, pronto».

«No tengo una fecha para confirmar, ninguna fecha concreta, pero puedo confirmar que estamos en el camino correcto para poder considerar una firma, con suerte, pronto», dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria.

La portavoz europea confirmó que durante las dos últimas semanas se han producido «discusiones sobre el trabajo» y un «progreso» en la materia, aunque no detalló exactamente en qué puntos se ha avanzado.

Los países de la UE descartaron en la cumbre celebrada el pasado diciembre en Bruselas que el acuerdo, que se negocia desde hace 26 años, se firmara en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, la fecha inicial prevista.

Tras la reunión, la Unión Europea apostó por el próximo 12 de enero para celebrar en Paraguay la firma, a expensas de convencer a Italia y Francia, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Antes de esa potencial firma el 12 de enero, los países tendrán que volver a intentar reunir esa mayoría cualificada para el pacto, voto en el que será clave ver si Italia ha resuelto los problemas con su sector agrícola que obligaron a posponer la firma inicialmente. EFE

