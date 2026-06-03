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Bruselas sugiere a España revisar el IVA reducido de hoteles y restaurantes

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Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea instó este miércoles a España a limitar el uso de tipos reducidos del IVA y puso el acento en el sector de la hostelería por el «gran impacto presupuestario» y el «limitado efecto redistributivo» que tiene aplicar un gravamen reducido del 10 %.

En el documento de recomendaciones económicas publicado hoy, el Ejecutivo comunitario señala que «España tiene la mayor brecha del IVA de la UE» como consecuencia de la aplicación de distintos tipos en este gravamen y también de las exenciones que existen.

«Un uso más restringido de los tipos reducidos del IVA contribuiría a simplificar el sistema fiscal», defienden los servicios económicos europeos en un documento en el que de manera general recomiendan «reforzar la sosteniblidad fiscal en particular limitando las desgravaciones fiscales mientras se protege el crecimiento y se apoya a los hogares de renta baja». EFE

asa/ahg

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