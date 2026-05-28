Bruselas sugiere a los países redirigir fondos regionales para contener crisis energética

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Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea sugirió este jueves a los países que utilicen la flexibilidad aprobada recientemente en la gestión de los fondos regionales de la UE para redirigirlos a inversiones relacionadas con la energía que alivien el impacto derivado de la guerra en Oriente Medio en hogares y empresas.

Así lo ha trasladado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de la Política de Cohesión, Raffaele Fitto, en una carta en la que invita a los Estados miembros a «intensificar el uso de las oportunidades financieras disponibles para apoyar a las comunidades y regiones más afectadas por la crisis energética».

«El objetivo está claro: redirigir rápidamente los recursos disponibles de Cohesión -el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa- hacia inversiones que proporcionen un alivio inmediato a las familias y empresas que sufren los elevados precios de la energía”, señaló el italiano en un comunicado.

Fitto señala que los países pueden «acelerar» las ayudas del Fondo de Transición Justa «allí donde sea posible y necesario» y a través de «medidas diversas» entre las que cita la creación de nuevos instrumentos financieros, financiación no vinculada a costes y otros ajustes de los programas que canalizan estos recursos.

Con respecto a las ayudas del FEDER, los socios comunitarios y sus regiones pueden utilizarlas para apoyar inversiones energéticas encaminadas, por ejemplo, «a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la estabilidad del mercado» en línea con la reciente estrategia que Bruselas ha bautizado como Accelerate EU.

Esta hoja de ruta pone el acento, entre otras cosas, en acelerar el despliegue de energías renovables y también en avanzar en la electrificación del continente.

La misiva recoge así la flexibilidad que permite la reciente revisión intermedia de la Política de Cohesión que los países pueden utilizar para redirigir hasta 34.600 millones de euros de fondos regionales a prioridades estratégicas del bloque como la seguridad energética, la defensa o la competitividad. EFE

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