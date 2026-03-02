Bruselas trata de impulsar cooperación con Senegal en retornos y readmisión de migrantes

3 minutos

Bruselas, 2 mar (EFE).- Dos comisarios europeos visitan Senegal esta semana en el marco de las negociaciones de una nueva asociación estratégica y global que tiene por objetivo, entre otras cosas, una mayor cooperación en seguridad, incluyendo la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, el retorno y la readmisión y el refuerzo de la gestión de fronteras y costas.

Los dos responsables europeos, el responsable de Interior y Migración, Magnus Brunner, y el comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, estarán en el país africano este lunes y martes «para profundizar en la asociación estratégica» entre las partes, que «combina una sólida agenda de inversión en el marco de Global Gateway con una mayor cooperación en materia de seguridad», indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El Global Gateway es la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África.

Ambos comisarios se reunirán con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, y otros responsables gubernamentales para «debatir las prioridades compartidas».

También asistirán a la entrega oficial de embarcaciones a la Policía y la Gendarmería senegalesas y a la inauguración del Centro de Mantenimiento Marítimo en el marco de un programa operativo conjunto que busca reforzar la capacidad operativa para «asegurar las fronteras y proteger vidas en el mar».

El marco de relaciones propuesto se estructura en torno a tres pilares: transformación económica a través de Global Gateway, paz y seguridad, y migración y movilidad, indicó la Comisión.

Para la UE, «Senegal es un socio clave en la frágil región del Sahel»,considerado un «socio estable y fiable».

Por un lado, el comisario Brunner «colaborará con las fuerzas del orden para abordar los retos conjuntos en materia de seguridad y migración», indica el mismo comunicado.

Síkela, por su parte, se reunirá con jóvenes emprendedores y representantes del sector privado de la UE y Senegal y visitará las instalaciones del Tren Exprés Regional, un proyecto que los Veintisiete tienen previsto apoyar para su expansión a más regiones del país.

La misión encaja en el objetivo europeo de invertir en «oportunidades económicas» y «fortalecer la cooperación en materia de seguridad para construir relaciones mutuamente beneficiosas» con «socios estratégicos», respondiendo a las aspiraciones de la juventud africana, «a la vez que se reduce la presión migratoria ilegal, contribuye a la estabilidad de la región y protege los intereses europeos», indicó el Ejecutivo. EFE

mb/jaf/jgb