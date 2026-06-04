Bruselas urge a España a aplicar las nuevas normas europeas sobre servicios de pago

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La Comisión Europea dio este jueves dos meses a España para que le comunique las medidas que adoptará para aplicar los últimos cambios en las normas europeas sobre servicios de pago, incluidas las sanciones para los proveedores que incumplan las reglas sobre pagos instantáneos.

Bruselas ha avanzado en el procedimiento de infracción que abrió al país el año pasado con el envío de un dictamen motivado y, en caso de no quedar satisfecha con la respuesta de España al mismo, podría llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, España debe implementar las medidas que permitirán a ciertos proveedores de servicios de pago no bancarios, incluidas instituciones de pago o de dinero electrónico, participar directamente en algunos sistemas de pago.

Esto haría que fuesen más eficientes y competitivos, al tiempo que apoyaría la prestación de servicios como los pagos instantáneos a los consumidores, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

Además, las autoridades españolas deben adoptar las medidas relativas a las multas que pueden imponerse a quienes incumplan el nuevo Reglamento sobre Pagos Instantáneos, adoptado en 2025. EFE

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