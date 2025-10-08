Bruselas urge a España a trasponer la directiva de la UE contra el abuso sexual infantil

1 minuto

Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea urgió este miércoles a España, Bulgaria e Irlanda a «trasponer correctamente» la directiva de la Unión Europea contra el abuso sexual infantil en un máximo de dos meses o, de lo contrario, podría llevarles ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La directiva, que la UE aprobó en 2011, incluye normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones penales ligadas a los mismos e introduce medidas para la prevención de los crímenes contra las víctimas infantiles.

Además, exige a los países de la UE que pongan a disposición de los infractores programas o medidas de intervención «eficaces».

La Comisión Europea envió hoy un dictamen motivado a España, Bulgaria e Irlanda dándoles dos meses para trasponer la directiva y si no lo hacen o Bruselas está insatisfecha con la respuesta a la misiva, podría llevarles ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Las instituciones de la UE están negociando actualmente una modernización de la directiva para endurecer las normas contra el abuso sexual infantil y adaptar la legislación a las nuevas tecnologías, como el material de Inteligencia Artificial. EFE

