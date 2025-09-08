Bruselas urge a los Estados a acelerar la ejecución de los fondos de recuperación

Bruselas, 8 sep (EFE).- El Ejecutivo comunitario volvió este lunes a urgir a los países europeos a acelerar la ejecución de sus planes de recuperación para hacer frente al golpe económico de la pandemia del covid-19, ya que la UE tan solo ha gastado un 56 % del total, cuando queda menos de un año (hasta el 31 de agosto de 2026) para que esta herramienta expire.

«Ahora es el momento de actuar» aseguró el vicepresidente Ejecutivo de Cohesión y Reformas, Raffaelle Fitto, en un sesión conjunta de las comisiones parlamentarias de Presupuestos y Asuntos Económicos, destinada a analizar la aplicación de esta herramienta aprobada hace cinco años.

Fitto reconoció que en los últimos meses se han acelerado los desembolsos (62 % de las subvenciones a fondo perdido ya se han ejecutado) y confío en que en los próximos meses la revisión de los planes actuales permita que esta cifra alcance el 67 % a finales de 2025.

Para acelerar la ejecución, Bruselas ha ofrecido a los países flexibilidad para buscar alternativas a aquellas medidas que no vayan a cumplir a tiempo, con el fin de que aprovechen el máximo posible de su asignación, en particular las subvenciones, un margen de maniobra que España está analizando.

Bruselas, que lleva meses pidiendo a los países que aceleren la implementación de sus planes, les presentó en mayo varias opciones para allanarles el camino ya que sigue descartando de plano prolongar el fondo más allá de 2026.

Esto significa que los Estados miembros tendrán hasta el 31 de agosto para cumplir los hitos y objetivos ligados a los desembolsos, si bien podrán presentar la solicitud del último pago hasta el 30 de septiembre y el Ejecutivo comunitario dispondrá hasta el 31 de diciembre para realizar las transferencias.

La Comisión Europea sugiere que los países amplíen aquellas inversiones que estén teniendo éxito, transfieran fondos a otros programas del presupuesto comunitario, como Invest EU, las partidas de defensa o que fragmenten aquellas medidas que puedan ser financiadas también con dinero estatal u otros fondos de la UE, de modo que puedan recibir financiación durante más tiempo, por ejemplo, vía fondos de cohesión hasta 2027.

El comisario de Economía y Competitividad, Valdis Dombrobskis, que también participó en la sesión, subrayó el papel de la Comisión Europea al apoyar a los Estados en la revisión y simplificación de los programas «cuando sea posible».

Según aseguró Fitto, los últimos cálculos del Ejecutivo comunitario estiman que de 2020 a 2030 el dinero desembolsado por esta herramienta tendrá un impacto de 890.000 millones de euros en el conjunto de la UE, ya que de esta cantidad un tercio corresponde al efecto multiplicador de las inversiones.

Tras la luz verde al quinto pago que tuvo lugar en el mes de agosto, España ha recibido un 44% del dinero asignado. EFE

