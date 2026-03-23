Bruselas urge a los países de la UE a llenar sus reservas de gas para el próximo invierno

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Bruselas, 23 mar (EFE).- La Comisión Europea indicó hoy que no teme por la seguridad energética de la UE en lo inmediato, pero llamó a los Estados miembros a empezar a prepararse para el próximo invierno y llenar cuanto antes sus reservas de gas ante la crisis energética en el golfo Pérsico.

«Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a iniciar de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno», indicó este lunes el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las reservas de gas de la UE se encuentran al 28 %, en niveles relativamente normales para finales de invierno.

En el mercado de futuros TTF de Ámsterdam de referencia en Europa, el gas cotiza actualmente en torno a 55 euros el megavatio-hora, frente a los 31 euros que marcaba antes del inicio de la guerra en Irán.

En agosto de 2022, ese índice marcó un récord de casi 300 euros el megavatio-hora ante la competencia de los países de la UE por asegurarse contratos de gas de cara a las estaciones frías.

La Comisión Europea agregó que «la seguridad del suministro energético de la UE sigue protegida por ahora debido a la limitada dependencia de las importaciones procedentes de esta región y a que los cargamentos de gas natural licuado (GNL) que atravesaron el estrecho de Ormuz lo hicieron antes del conflicto».

«La seguridad de suministro por ahora permanece estable porque hemos diversificado nuestro proveedores (…). Nuestros principales proveedores son Noruega y Estados Unidos», subrayó en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, quien agregó que el mercado europeo sí se está viendo afectado por los altos precios.

En todo caso, Bruselas subrayó que «unos preparativos oportunos y coordinados son clave para garantizar el adecuado rellenado de las reservas de gas de cara a la próxima temporada de calefacción, adaptándose a las circunstancias del mercado y aplicando las flexibilidades disponibles».

«Nuestra exposición a la volatilidad del mercado global es evidente y debemos asegurarnos de actuar ya en la preparación para el invierno y de hacerlo de manera coordinada», afirmó el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

El socialdemócrata danés agregó que «empezar las inyecciones en almacenamiento lo antes posible permitiría beneficiarse de un periodo de inyección más largo y adaptarse a las circunstancias del mercado para mitigar la presión sobre los precios y evitar una carrera de última hora al final del verano».

En estos momentos difíciles, es crucial que hagamos todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas», señaló el comisario, que también trasladó la petición a las capitales por carta. EFE

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