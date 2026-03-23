Bruselas urge a los países de la UE a llenar sus reservas de gas para el próximo invierno

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(Actualiza con carta del comisario de Energía a los Estados miembros)

Bruselas, 23 mar (EFE).- La Comisión Europea indicó este lunes que no teme por la seguridad energética de la UE en lo inmediato, pero llamó a los Estados miembros a empezar a prepararse para el próximo invierno y llenar cuanto antes sus reservas de gas ante la crisis energética en el golfo Pérsico.

«Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a iniciar de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno», indicó este lunes el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las reservas de gas de la Unión Europea se encuentran al 28 %, en niveles bajos pero relativamente normales para finales de invierno.

En el mercado de futuros TTF de Ámsterdam de referencia en Europa, el gas cotiza actualmente en torno a 55 euros el megavatio-hora, frente a los 31 euros que marcaba antes del inicio de la guerra en Irán.

En agosto de 2022, ese índice marcó un récord de casi 300 euros el megavatio-hora ante la competencia de los países de la UE por asegurarse contratos de gas de cara a las estaciones frías.

La Comisión Europea agregó que «la seguridad del suministro energético de la UE sigue protegida por ahora debido a la limitada dependencia de las importaciones procedentes de esta región y a que los cargamentos de gas natural licuado (GNL) que atravesaron el estrecho de Ormuz lo hicieron antes del conflicto».

«La seguridad de suministro por ahora permanece estable porque hemos diversificado nuestro proveedores (…). Nuestros principales proveedores son Noruega y Estados Unidos», subrayó en rueda de prensa la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, quien agregó que el mercado europeo sí se está viendo afectado por los altos precios.

En todo caso, Bruselas subrayó que «unos preparativos oportunos y coordinados son clave para garantizar el adecuado rellenado de las reservas de gas de cara a la próxima temporada de calefacción, adaptándose a las circunstancias del mercado y aplicando las flexibilidades disponibles».

«Nuestra exposición a la volatilidad del mercado global es evidente y debemos asegurarnos de actuar ya en la preparación para el invierno y de hacerlo de manera coordinada», afirmó el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, en un comunicado.

El socialdemócrata danés agregó que «empezar las inyecciones en almacenamiento lo antes posible permitiría beneficiarse de un periodo de inyección más largo y adaptarse a las circunstancias del mercado para mitigar la presión sobre los precios y evitar una carrera de última hora al final del verano».

El comisario también trasladó la petición a las capitales en una carta en la que, según el texto facilitado por fuentes europeas, explica que «comenzar pronto las inyecciones en las reservas permitiría beneficiarse de un periodo de llenado más largo y adaptarse a las circunstancias del mercado, mitigando la presión sobre los precios y evitando las prisas de final de verano para rellenar los almacenamientos».

Señala también que la normativa europea exige llenar los almacenes al 90 % entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre, pero se puede recurrir a ciertas flexibilidades en caso de condiciones de mercado difíciles.

«Les invito ya a hacer uso de estas flexibilidades y a considerar la posibilidad de reducir su objetivo de llenado al 80 % lo antes posible durante la temporada de llenado, con el fin de aportar certidumbre y tranquilidad a los agentes del mercado», escribe el comisario en la misiva. EFE

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