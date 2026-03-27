Bruselas urge a Pekín a frenar distorsión de mercado ante aumento de sus exportaciones

3 minutos

Bruselas, 27 mar (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, urgió al titular chino del ramo, Wang Wentao, a abordar las prácticas de distorsión de mercado que Bruselas considera preocupantes ante el aumento de exportaciones chinas, según informó este viernes el Ejecutivo comunitario.

El comisario europeo trasladó este mensaje a Wang durante una reunión mantenida en los márgenes de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se celebra en Camerún.

Según fuentes comunitarias, Sefcovic instó a Pekín a «abordar los problemas en su origen» y a que apoye «el necesario y largamente esperado reajuste de las relaciones comerciales bilaterales».

El comisario también solicitó a Wang apoyar una OMC reforzada con disciplinas más estrictas contra las prácticas distorsionadoras, y que los dos debatieron asimismo sobre los controles a las exportaciones chinas, según las mismas fuentes.

Sefcovic subrayó igualmente la necesidad de tramitar con rapidez las licencias para las empresas de la UE, que vio «fundamental para la previsibilidad y la estabilidad de los sectores industriales europeos».

La reunión entre el comisario y el ministro de Comercio chino tuvo lugar en el contexto de debate interno en la UE sobre un mayor acercamiento comercial entre el bloque y la segunda potencia mundial, y con el canciller alemán, Friedrich Merz, como uno de los principales valedores de estrechar lazos.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no se quiere plantear por el momento esta posibilidad, ya que considera prioritario que Pekín ponga fin antes a lo que considera prácticas de distorsión de mercado.

El objetivo último es que ambas partes pudieran reforzar sus lazos comerciales de la forma más beneficiosa posible para los dos, según dijeron fuentes comunitarias.

La UE ha visto aumentar su déficit comercial con China -principal origen de sus importaciones- en los últimos años, al mismo tiempo que el bloque trata de ampliar y diversificar sus alianzas comerciales en respuesta a la incertidumbre arancelaria generada por Estados Unidos.

Este mismo viernes, el Parlamento Europeo anunció que una delegación de la comisión de Mercado Interior viajará la próxima semana a China para conocer mejor su sector tecnológico y de comercio electrónico, así como examinar si se cumplen las normas para que sus paquetes se envíen a la Unión Europea, en el que será el primer viaje de eurodiputados al gigante asiático en ocho años.

En un comunicado, el Parlamento Europeo señaló el viaje como «una oportunidad importante» para abordar retos compartidos en las áreas digital y del comercio electrónico y fomentar una competencia justa entre UE y China, a cuyos representantes esperan trasladar la postura de la UE en cuanto a regulación digital, protección del consumidor y seguridad de los productos. EFE

ahg-lzu/rja