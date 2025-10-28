Bruselas urge a que la ayuda humanitaria entre en Darfur y pide que se ponga fin al asedio

2 minutos

Bruselas, 28 oct (EFE).- La Comisión Europea urgió este martes a que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Darfur para paliar la situación de cientos de miles de civiles afectados por la escalada de violencia y las atrocidades denunciadas en Al Fasher, último bastión del Ejército sudanés en la región de Darfur (oeste), tras su captura por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

«La UE está extremadamente preocupada por el alza de la violencia en Darfur. Faltan agua, comida y suministros y hay cientos de miles de personas en una situación de sufrimiento extremo. La Unión Europea pide a todas las partes involucradas que lleguen a un acuerdo y permitan el acceso de la ayuda humanitaria», dijo el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni, en rueda de prensa.

La diplomacia europea está siguiendo la situación junto a sus socios humanitarios, dijo El Anouni, que urgió además a que se registren todas las violaciones de derechos humanos y de legislación humanitaria de los últimos meses de asedio para que «los responsables rindan cuentas por las atrocidades que han cometido».

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron este martes al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de matar a «más de 2.000 civiles desarmados», la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de la ciudad de Al Fasher.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU

Además, los ataques sistemáticos y el asedio en Al Fasher durante un año y medio han provocado que cientos de miles de personas -entre ellas muchas que han sido desplazadas por la guerra- estén en una situación aguda de hambruna y sin acceso a alimentos o suministros médicos esenciales. EFE

