Bruselas va a promover en los países del Mercosur las oportunidades del acuerdo comercial

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París, 4 jun (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, señaló este jueves que tiene intención de viaja a los países de Mercosur a finales de año para promover las oportunidades que ha abierto el acuerdo bilateral que entró en vigor en mayo.

Sefcovic, que se entrevistó en París con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, y con el titular uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que coincidieron en que «lo mejor está por venir gracias a las nuevas oportunidades de comercio e inversión creadas por este acuerdo».

El responsable europeo les informó también de su deseo de viajar a la región a finales de este año para promover el pacto comercial e informar a los agentes económicos y a los líderes empresariales de «las nuevas oportunidades».

Las entrevistas tuvieron lugar en el marco de la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se celebró los pasados miércoles y jueves en París. EFE

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