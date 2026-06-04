The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Bruselas va a promover en los países del Mercosur las oportunidades del acuerdo comercial

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 4 jun (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, señaló este jueves que tiene intención de viaja a los países de Mercosur a finales de año para promover las oportunidades que ha abierto el acuerdo bilateral que entró en vigor en mayo.

Sefcovic, que se entrevistó en París con el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira, y con el titular uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó que coincidieron en que «lo mejor está por venir gracias a las nuevas oportunidades de comercio e inversión creadas por este acuerdo».

El responsable europeo les informó también de su deseo de viajar a la región a finales de este año para promover el pacto comercial e informar a los agentes económicos y a los líderes empresariales de «las nuevas oportunidades».

Las entrevistas tuvieron lugar en el marco de la reunión ministerial anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que se celebró los pasados miércoles y jueves en París. EFE

ac/cat/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR