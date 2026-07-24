Bruselas valora que el nuevo arancel de EE.UU. a la UE respete el acuerdo entre ambos

Compartir

3 minutos

(Actualiza con nuevas declaraciones de la Comisión Europea sobre los aranceles)

Bruselas, 24 jul (EFE).- La Comisión Europea «valora positivamente» que el nuevo arancel del 10 % a las importaciones de la Unión Europea impuesto por Estados Unidos respeta el acuerdo logrado entre ambos el año pasado, que fija un techo general del 15 % para esos gravámenes, y cree que proporciona un «impulso positivo» para explorar más exenciones.

La medida adoptada por el Gobierno de Donald Trump establece un tipo arancelario global del 10 % para la UE y restablece las exenciones arancelarias adicionales para el bloque, como las aplicables al corcho y a los diamantes, que se suman a las ya existentes para aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos y principios activos, precisó el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill.

«La UE valora positivamente que este resultado se ajuste a los compromisos arancelarios de Estados Unidos acordados en la Declaración Conjunta entre UE y EE.UU.», añadió en referencia al acuerdo alcanzado el verano pasado entre ambos y que el bloque aprobó en junio.

Señaló además que, para la UE, esto «aporta un impulso positivo para seguir explorando nuevas exenciones arancelarias y profundizar en la cooperación en una amplia gama de temas», incluidas las materias primas críticas, la seguridad económica, la inteligente artificial y las cuestiones digitales, entre otras.

Estados Unidos aprobó nuevos gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % para ochenta países para sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump en febrero, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase la base legal utilizada para imponer la mayoría de sus anteriores aranceles globales, que expira este viernes.

Washington ha justificado estos nuevos aranceles en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 con el pretexto de luchar contra el trabajo forzado a nivel global.

Una justificación que Bruselas, no obstante, cuestiona, porque «la UE ya cuenta con reglas sólidas sobre el trabajo forzado», dijo la portavoz principal de la Comisión, Paula Pinho.

«Rechazamos completamente la noción de que se pueda considerar que la UE contribuye al problema global del trabajo forzado», continuó.

La Comisión Europea recordó que la UE ya ha cumplido su parte del acuerdo que cerró con Washington, puesto que sus compromisos arancelarios entraron en vigor el 1 de julio de 2026, y señaló que «espera que Estados Unidos siga respetando los términos» del mismo «incluso en lo que respecta a cualquier medida derivada de investigaciones adicionales en virtud de la Sección 301».

«Esto resulta esencial para seguir aportando a nuestros respectivos mercados la estabilidad y previsibilidad que tanto necesitan», dijo el portavoz comunitario, añadiendo que la UE seguirá colaborando con la Administración de Estados Unidos para garantizar que cumplen sus compromisos.

La declaración conjunta pactada el año pasado por ambas partes prevé que los aranceles impuestos por Washington a la UE se sitúen en general en un máximo del 15 %, a cambio de que esta permita a EE.UU. exportar sus bienes industriales a los Veintisiete libres de aranceles. EFE

lpc-drs/mb