Bruselas ve «imposible» suspender el nuevo control fronterizo electrónico de la UE

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Bruselas, 7 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha reconocido que los Estados miembros «siguen resolviendo problemas a día de hoy» en el recientemente implementado Sistema de Entrada y Salida (EES), el control fronterizo electrónico de la UE para nacionales de terceros países, pero sostuvo que es «imposible» suspenderlo durante el verano, como han pedido aeropuertos y aerolíneas.

«Es imposible suspender por completo el sistema. En segundo lugar, no es necesario, porque, en la práctica, lo que realmente lleva un poco más de tiempo es el registro biométrico, ya que para ello hay que colocar la mano en el lector y también hay que hacerse una foto. Eso alarga el tiempo», explicó una fuente comunitaria tras las peticiones del sector.

La misma fuente explicó que si el sistema se suspendiera en un punto, pero no en otro, esto impediría a los oficiales de fronteras verificar cuánto tiempo lleva un ciudadano de un tercer país en territorio comunitario.

El control fronterizo electrónico aún provoca colas en «20 puntos conflictivos», sobre todo aeropuertos regionales donde en algunas ocasiones se mezclan los ciudadanos de la UE con los procedentes de terceros países, y en puntos fronterizos terrestres donde convergen ambos tipos.

Las mismas fuentes no quisieron especificar en qué países se producen estos problemas: «No queremos apuntar con el dedo», señalaron.

Los aeropuertos y aerolíneas europeas enviaron el miércoles una carta a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en la que le pidieron «actuar de inmediato» y adoptar medidas que incluyen permitir a los Estados miembros suspender totalmente el nuevo sistema «de manera preventiva, siempre que el volumen de pasajeros supere la capacidad operativa de las instalaciones de control fronterizo, al menos durante los meses de julio y agosto».

En algunas ocasiones el tiempo de espera para pasar el control supera las cinco horas, afirmaron.

A este respecto, el Ejecutivo comunitario sostuvo que «todavía existe la posibilidad de que, durante este verano, haya cierta flexibilidad para evitar tiempos de espera más largos», aunque descartaron suspender temporalmente el registro de datos biométrico.

El pasado viernes en Cork (Irlanda), Von der Leyen dijo que la institución que preside está trabajando con los Estados miembros para resolver los problemas técnicos del sistema, y recordó que éste no cambia las normas comunitarias sobre la entrada y salida de la UE, sino que aporta «transparencia» a la hora de cumplirlas. EFE

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