Bruselas ve ilegal aplicar precios más altos al carburante para vehículos de otros Estados

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Bruselas, 24 mar (EFE).- La Comisión Europea aseguró este martes que la decisión de Eslovaquia de fijar un precio más alto al combustible para los vehículos matriculados en el extranjero que reposten en su territorio es ilegal e instó a los Gobiernos a evitar medidas que discriminen por nacionalidad a la hora de paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio.

El Gobierno eslovaco ha adoptado medidas que restringen durante treinta días el repostaje de diésel en el país e introducido un sistema de precios diferenciados que incluye precios más altos para los vehículos con matrícula extranjera, según explicó el portavoz comunitario Ricardo Cardoso en la rueda de prensa diaria de la institución.

«Consideramos que estas medidas son altamente discriminatorias y contrarias al Derecho de la UE. Aunque entendemos la necesidad de apoyar a los ciudadanos en este momento, las medidas no deberían discriminar por nacionalidad ni socavar la integridad del mercado único», dijo.

La Comisión Europea tomará «acciones legales apropiadas» para asegurar que el país cumple, añadió el portavoz, quien subrayó que «en este momento es importante que los Estados miembros no actúen unilateralmente en estos asuntos y que coordinemos estas medidas».

Los países de la UE han adoptado en los últimos días medidas a nivel nacional para paliar el encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán -rebajas de impuestos, topes a los precios, intervención en la fijación de los mismos o ayudas directas a familias y empresas, entre otras- al tiempo que han pedido a Bruselas acciones a nivel europeo.

El Ejecutivo comunitario ha insistido a los Gobiernos en que sus medidas deben ser «selectivas» y «temporales», pero también coordinadas con el resto socios para evitar que generen desequilibrios o competencia desleal dentro del propio mercado europeo o incluso agraven el problema, como ocurrió con las restricciones a las importaciones internas de mascarillas durante la pandemia.

En este contexto, el vicepresidente comunitario responsable de Mercado Único, Stéphane Séjourné, señaló esta mañana en la Eurocámara que el Ejecutivo comunitario se plantea activar el reglamento de emergencias del mercado único (IMERA, por sus siglas en inglés) precisamente para evitar que los Estados miembros impongan «otros tipos de barreras sobre la energía» que ahonden la desigualdad de costes.

«La Comisión Europea se propone activar este mecanismo que permitirá garantizar en el marco del mercado interior reglas para todo el mundo y evitar comportamientos proteccionistas o que acentúen los precios y las diferencias de precios de la energía de un país a otro», dijo con eurodiputados.

Esta ley, que fue aprobada en 2024 pero no entrará en vigor hasta el próximo 29 de mayo, prevé que, si se declara que existe una emergencia, los Estados no puedan prohibir las exportaciones intracomunitarias de bienes pertinentes para la crisis en cuestión ni imponer restricciones a la circulación de mercancías o servicios si estas pueden generar problemas de suministro o escasez en el conjunto del mercado interior, entre otras medidas. EFE

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