Bruselas y el futuro Gobierno húngaro concluyen su primer encuentro sobre fondos de la UE

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Bruselas, 19 abr (EFE).- Una delegación de la Comisión Europea y altos representantes del futuro Gobierno húngaro concluyeron este fin de semana su primer encuentro tras las elecciones del pasado domingo, durante el que mantuvieron «debates prácticos» sobre el desbloqueo de los fondos comunitarios congelados para Hungría.

«Las reuniones constituyeron una primera oportunidad para mantener debates prácticos sobre cómo proceder y lograr avances reales para desbloquear los fondos de la UE destinados a Hungría, que se encuentran congelados debido a preocupaciones relacionadas con la corrupción y el Estado de Derecho. Esta labor necesaria continuará», aseguró el Ejecutivo europeo en un comunicado este domingo.

Las «reuniones técnicas» tuvieron lugar este viernes y sábado tras los contactos mantenidos entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro designado, Peter Magyar, desde el pasado domingo cuando éste obtuvo una supermayoría en las elecciones húngaras.

El comunicado europeo resaltó «el compromiso de ambas partes de empezar a trabajar en diversos temas urgentes».

Estos primeros contactos buscan cómo activar de forma urgente la entrega de aproximadamente 17.000 millones de euros de fondos de recuperación y de cohesión, que la Comisión retiene a causa de las violaciones del Estado de derecho del aún primer ministro, Viktor Orbán.

De los 17.000 millones, 9.600 forman parte del fondo de recuperación pospandemia que los países sólo pueden solicitar -previo cumplimiento de las reformas pactadas con Bruselas- hasta finales del agosto de este año. EFE

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