Bruselas y Pekín se comprometen a dialogar hasta octubre para evitar una guerra comercial

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo chino, Wang Wentao, se comprometieron este lunes a mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre para evitar una guerra comercial, durante el encuentro que ambos celebraron en Bruselas.

Sefcovic y Wang celebraron el primer encuentro de las Consultas sobre Comercio e Inversión, el marco que han creado para tratar de encontrar «soluciones prácticas» en cuatro ámbitos: el equilibrio entre el comercio y la inversión, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según dijeron en un comunicado conjunto.

«Nuestros equipos tienen un mandato claro y un calendario ambicioso para ofrecer resultados tangibles de aquí a octubre», señaló Sefcovic en una comparecencia ante la prensa, tras reunirse con Wang. EFE

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