Bruselas y Pekín se comprometen a dialogar hasta octubre para evitar una guerra comercial

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y su homólogo chino, Wang Wentao, se comprometieron este lunes a mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre para evitar una guerra comercial, durante el encuentro que ambos celebraron en Bruselas.

Sefcovic y Wang celebraron el primer encuentro de las Consultas sobre Comercio e Inversión, el marco que han creado para tratar de encontrar «soluciones prácticas» en cuatro ámbitos: el equilibrio entre el comercio y la inversión, los controles a la exportación, la propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según dijeron en un comunicado conjunto.

«Nuestros equipos tienen un mandato claro y un calendario ambicioso para ofrecer resultados tangibles de aquí a octubre», señaló Sefcovic en una comparecencia ante la prensa y en este sentido, afirmó, tras reunirse con Wang, que en otoño viajará a Pekín para «evaluar el progreso» del diálogo.

«Creo que estamos empezando a entendernos mejor en lo que respecta a los problemas estructurales que necesitan solución en nuestra relación comercial», continuó el comisario europeo de Comercio, que aseguró que sus discusiones con su homólogo chino fueron «intensivas» y «constructivas».

Es la primera vez desde 2019 que Bruselas y Pekín logran pactar un comunicado conjunto tras un encuentro, recordó Sefcovic, lo que según dijo «demuestra claramente que hay mucha más convergencia en cómo percibimos (la necesidad de) abordar los desafíos mutuos».

Bruselas y Pekín crearon un mecanismo conjunto de intercambio de datos para supervisar los flujos comerciales «con el objetivo de mejorar la transparencia, aumentar la confianza mutua y gestionar las fricciones comerciales», según el comunicado.

Y coincidieron en que «el acceso a los mercados puede contribuir a equilibrar la relación comercial», por lo que discutieron la posibilidad de aplicar medidas arancelarias y no arancelarias para avanzar en este ámbito.

No obstante, «la UE sigue abierta a los negocios, pero necesitamos defender nuestra base industrial y seguir luchando por la igualdad de condiciones a nivel mundial para que nuestras industrias tengan una oportunidad de competir justamente», dijo Sefcovic, quien apuntó que la brecha comercial entre Bruselas y Pekín «se está ampliando».

El encuentro entre ambos sigue a la cumbre que los líderes de la UE celebraron a mediados de junio en Bruselas, en la que acordaron seguir dialogando con China pero al mismo tiempo pidieron a la Comisión Europea que acelere el uso de los instrumentos de política comercial y «eventualmente» cree nuevas herramientas para defender a la industria europea de la competencia del gigante asiático.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió a presentar una nueva herramienta de «diversificación comercial» para la próxima cumbre de octubre. EFE

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