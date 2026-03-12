Bryan Reyna, cedido por el Belgrano, regresa a Perú para jugar en el Universitario

1 minuto

Lima, 12 mar (EFE).- El peruano Bryan Reyna volvió este jueves a su país natal para jugar en el Universitario de Deportes, cedido por el Belgrano argentino, pese a haber formado parte anteriormente en la academia de Alianza Lima, eterno rival del conjunto crema peruano.

La cesión contempla una serie de objetivos que debe cumplir Universitario, que además tendrá una opción de compra de la ficha del jugador por el 80 % al final de la temporada, según precisó el Belgrano al desearle éxito al jugador peruano en esta nueva etapa.

«Antes de ser cedido, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2027», señaló el conjunto de Córdoba.

El canal estatal TV Perú difundió imágenes de la llegada de Reyna a Lima, donde tendrá los exámenes médicos para formar parte de las filas del equipo crema, que es cuarto en la tabla del Apertura, con 11 puntos.

El jugador llega como refuerzo de ataque para el Universitario, que esta temporada busca ganar su cuarta liga peruana consecutiva bajo la dirección del técnico español Javier Rabanal.

Reyna tuvo un paso por España de cinco años donde vistió las camisetas del Mallorca, Toledo, Alcoyano, Barakaldo y Las Rozas, y luego regresó a su país donde jugó con el Cantolao, antes de firmar tres temporadas con Alianza Lima, a quien ayudó a ganar el Torneo Apertura de 2023.

Llegó al Belgrano en 2024 pero comenzó a perder protagonismo y, de hecho, esta temporada no iba a ser considerado por el entrenador Ricardo ‘el Ruso’ Zielinski. EFE

pbc/fgg/car