Bucarest detecta nuevas violaciones de su espacio aéreo por drones supuestamente rusos

Bucarest, 25 nov (EFE).- Dos drones entraron en el espacio aéreo de Rumanía este martes, aparentemente lanzados en uno de los más recientes ataques rusos al sur de Ucrania, y las autoridades hallaron uno de esos objetos caído en el territorio rumano, informó el Ministerio de Defensa del país balcánico.

Tras la detección y con el fin de vigilar de cerca la situación, dos aviones Eurofighter Typhoon alemanes despegaron de la base aérea Mihail Kogalniceanu, y otros dos cazas F-16 fueron de la base de Borcea, ambas situadas en el este del país.

Los radares del Ejército rumano detectaron a las 06.28 hora local (04.28 GMT) «un objetivo que se dirigía al espacio aéreo nacional en las inmediaciones del condado de Tulcea», indicó el citado ministerio en un comunicado.

El dron entró en el espacio rumano desde la altura de la localidad de Vylkove (Ucrania) y se dirigió hacia la zona de Chilia Veche, en el citado condado.

Los pilotos de los Eurofighter informaron a las 07.11 (05.11 GMT) que el objeto había reingresado en el espacio aéreo ucraniano.

«A las 07:50 (05.50 GMT), los sistemas de radar detectaron una segunda intrusión en el espacio aéreo nacional, en la zona del condado de Galati», y los sistemas de los F-16 han logrado detectar el objeto, aseguró Defensa en su comunicado.

«Al momento de emitirse el comunicado de prensa, la situación estaba siendo vigilada» por el Ministerio de Defensa, añadió.

«Se realizarán investigaciones terrestres para determinar si el dron cayó en territorio rumano. Sin embargo, la hipótesis principal es que abandonó el espacio aéreo rumano», explicó a respecto el portavoz de Defensa, Corneliu Pavel, a la emisora Digi24.

En ambos casos, las autoridades emitieron mensajes de alertas a la población sobre el riesgo de una potencial caída de fragmentos.

«Los pilotos cuentan con la autorización para atacar el objetivo y, si se cumplen todas las condiciones, llevarán a cabo su misión», resaltó el portavoz.

El ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, informó del hallazgo de un dron en la comarca de Vaslui, en el este del país, sin carga de armas.

En declaraciones a la emisora Antena3CNN, el ministro estimó «probable» que se trate del objeto detectado por los radares de los F-16, pero no pudo confirmar este hecho.

Aseguró que los pilotos rumanos decidieron no disparar contra el dron para evitar cualquier posible daño colateral.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había informado previamente de que un ataque ruso con 22 misiles y más de 460 drones al sur de Ucrania, y que cuatro de esos objetos habían entrado en los espacios aéreos de Rumanía y Moldavia.

«Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía», escribió en X Zelenski.

Desde el inicio invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Rumanía ha registrado 13 casos de incursiones de drones en su espacio aéreo, incluidas las dos de hoy, al tiempo que ha hallado 40 fragmentos de aviones en su territorio, resaltó Pavel.

Hace diez días, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía citó al embajador ruso en Bucarest para presentarle pruebas que consideró «palpables, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo de Rumanía» por un dron en la noche del 10 al 11 de noviembre, gesto que la legación diplomática calificó de «acción teatral». EFE

