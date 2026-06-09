Bucarest insta a agilizar el sacrificio de osos tras nuevos ataques a humanos

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Bucarest, 9 jun (EFE).- El Gobierno rumano instó este martes a las autoridades locales, tras una nueva serie de ataques de osos a humanos, a aplicar con mayor rapidez y eficacia la ley introducida el año pasado que facilita el sacrificio de plantígrados considerados peligrosos en zonas pobladas.

«Hemos encontrado casos en los que, a pesar de que osos peligrosos habían entrado en una localidad, los respectivos ayuntamientos decidieron no intervenir y optar burocráticamente por otras vías», se quejó la ministra de Medio Ambiente rumana, Diana Buzoianu, en una rueda de prensa en Bucarest.

Si bien los osos pardos son una especie protegida en la Unión Europea (UE), la ministra recordó que a finales de 2025 se modificó la legislación para permitir que un oso sea sacrificado de manera inmediata cuando sea considerado un riesgo para las personas.

Hasta entonces, si uno de estos animales entraba en un pueblo, las autoridades debían intentar primero ahuyentarlo y luego reubicarlo; solo si regresaba al mismo lugar estaba permitido dispararle.

Las declaraciones de Buzoianu se producen después de registrarse varios ataques de osos a turistas en los últimos días, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la comarca de Sibiu, en el centro del país, con rastros que apuntan a que su muerte se debió al ataque de un animal salvaje.

Una pareja portuguesa que buscaba fotografiarse con osos y una joven ucraniana que intentó alimentar a un ejemplar resultaron heridas ayer, lunes, en la popular carretera Transfagarasan, que recorre de norte a sur las secciones más altas de los Cárpatos meridionales, informó el portal Observatornews.

Para prevenir este tipo de incidentes, las autoridades rumanas han prohibido alimentar a los osos, una infracción que acarrea multas de entre 2.000 y 6.000 euros.

Para este año se ha fijado en un máximo de 859 los ejemplares de osos pardos que pueden ser sacrificados, si bien el presidente rumano, Nicusor Dan, ha impugnado esta cifra ante el Tribunal Constitucional por considerarla demasiado elevada.

En Rumanía viven en libertad entre 10.419 y 12.770 osos pardos, según un estudio del Instituto Rumano de Investigación y Desarrollo Forestal. EFE

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