Budapest exige a Kiev respeto a minoría húngara antes de abordar temas como adhesión a UE

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Viena, 23 may (EFE).- El nuevo Gobierno de Hungría, encabezado por el conservador Péter Magyar, que sustituyó recientemente al del ultranacionalista Viktor Orbán como primer ministro, exige que Kiev restaure los derechos de la minoría húngara en Ucrania antes de negociar otros asuntos como la luz verde al inicio de las negociaciones de su potencial adhesión a la Unión Europea (UE).

«Como saben, tenemos una minoría húngara en Transcarpacia (región ucraniana) y sus derechos necesitan ser respetados. Eso es para nosotros de la mayor importancia y es lo primero que necesitamos en la relación bilateral; luego podemos hablar de todo lo demás», dijo la ministra de Exteriores magiar, Anita Orbán (no emparentada con Viktor Orbán), en una conferencia en Praga.

La jefa de la diplomacia húngara señaló al respecto que ya abordó este tema con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, en una reunión que calificó de «muy buena y fructífera».

«Vemos un diálogo muy productivo y constructivo», aseguró la diplomática, quien es también vice primera ministra, y confirmó que Magyar ha invitado a Budapest al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Aunque Budapest y Kiev han entrado en una fase de acercamiento diplomático tras la llegada al poder de Magyar, la cuestión de la minoría húngara en Ucrania (una comunidad de unas 150.000 personas que vive principalmente en la región de Transcarpacia, en el oeste del país) sigue marcando la agenda bilateral.

Las relaciones empeoraron tras la introducción en 2017 de una ley que impuso la enseñanza en ucraniano a partir del quinto grado y de otra normativa adoptada dos años más tarde que limitó el uso oficial de la lengua húngara en el país.

Al igual que su antecesor, Magyar exige la plena restauración de los derechos que tenía esta minoría como condición para desbloquear el primer capítulo de las negociaciones para la potencial adhesión de Ucrania a la UE.

La diferencia radica en que el nuevo Ejecutivo ha optado por la vía del diálogo en lugar de la confrontación de Viktor Orbán, que, además, adoptó posturas favorables al Kremlin con respecto a la invasión rusa de Ucrania.

Por otra parte, la ministra de Exteriores húngara destacó hoy que para su Gobierno es prioritaria la adhesión de los Balcanes occidentales, siempre y cuando resulte beneficiosa en cada caso y el país candidato cumpla con todos los criterios requeridos por los Veintisiete.

Además, aseguró ante los asistentes al foro de defensa Globsec que el anclaje de su país en la UE y en la OTAN será la «piedra angular de estabilidad y seguridad» en su política exterior.

El partido Tisza de Magyar, perteneciente al Partido Popular Europeo (PPE), ganó las elecciones legislativas del pasado 12 de abril con amplia mayoría y puso así fin a la era de Viktor Orbán, que se prolongó durante 16 años. EFE

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