Buen tiempo meteorológico este martes en la República Dominicana

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Santo Domingo, 11 mar (EFE).- Las condiciones del tiempo este martes sobre la República Dominicana están dominadas por un sistema de alta presión que favorece un ambiente mayormente estable y con pocas lluvias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Sin embargo, una débil vaguada al norte y el arrastre del viento del este/sureste provocarán algunos chubascos débiles y pasajeros durante la mañana en Samaná, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales.

En la tarde, se espera un buen tiempo en la mayoría de las provincias, aunque podrían presentarse chubascos aislados y de corta duración en localidades del este/sureste, noreste y suroeste sin descartar el gran Santo Domingo.

En ambas costas del país, se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto debido a oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.EFE

mf