Buenos Aires, Medellín y Puerto Rico premiados por la Academia de Artes Escénicas española

1 minuto

Valladolid (España), 2 dic (EFE).- La Academia de las Artes Escénicas de España concedió este lunes dos de sus ocho medallas anuales al Teatro Colón de Buenos Aires y la Comuna 13 de Medellín (Colombia), en este caso por su programación de arte callejero, danza y teatro urbanos.

Entre los académicos de honor nombrados este año figura la puertorriqueña Rosalba Rolón, directora, productora y fundadora de Pregones Theatre Company, con sede en el Bronx de Nueva York, dedicada especialmente a la programación de obras y autores iberoamericanos.

Anunciadas por la presidenta de la academia, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, otras medallas correspondieron a entidades españolas como los Teatros del Canal (Madrid), los festivales Dansa de Valencia y el Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.

Y tres compañías: La Cubana y Circo Raluy Legacy de Barcelona y el grupo de teatro de títeres Tía Norica de Cádiz.

Las distinciones reconocen legados, trayectorias y aportaciones que, al igual que en el caso de los académicos de honor, «han hecho algo para que la dignidad y el respeto de los profesionales sea mayor», apuntó Cayetana Guillén.

La gala de entrega se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid el 15 de diciembre. EFE

rjh/mcm/jl/jgb

(foto)