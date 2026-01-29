Buenos Aires acogerá exhibición aérea española para recordar histórico vuelo de Plus Ultra

Buenos Aires, 29 ene (EFE).- El cielo de la ciudad de Buenos Aires albergará el próximo miércoles una exhibición de helicópteros acrobáticos militares españoles para rememorar la histórica primera travesía aérea entre ambos países, acontecida hace un siglo, según informó este jueves el Ministerio de Defensa del país suramericano.

La Patrulla ASPA, unidad acrobática del Ejército del Aire del Reino de España, llegará a Argentina la próxima semana junto a una delegación de militares españoles para realizar una exhibición junto a una escuadrilla de aviones argentinos.

El público podrá ver el vuelo de los EC-120B Colibrí de la Patrulla ASPA, que el miércoles desfiló sobre la ciudad brasileña de Río de Janeiro y el domingo hará lo propio en la capital de Uruguay, Montevideo.

La gira de la comitiva militar española, liderada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó, conmemora el inicio del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que partió el 22 de enero de 1926 y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo.

El próximo martes, un ensayo de la escuadrilla de helicópteros españoles junto a la Escuadrilla Histórica de B-45 Mentor (aviones a hélice) recorrerá sectores de Buenos Aires en preparación de la exhibición oficial pautada para el miércoles.

Ese día, las aeronaves partirán desde el Aeroparque de la capital argentina sobre las 11.00 hora local (14.00 GMT) y sobrevolarán durante casi una hora sitios emblemáticos de la ciudad como el Obelisco, la Casa Rosada (sede de Gobierno) y la Bombonera, estadio del club Boca Juniors.

«Invitamos a los argentinos a mirar al cielo y acompañar este recorrido que refuerza la hermandad entre ambos países», afirmó el Ministerio de Defensa argentino en una publicación de X.

Además del desfile aéreo, la delegación española realizará un homenaje en el monumento al Plus Ultra ubicado en la Costanera Sur de Buenos Aires, mantendrá un encuentro con autoridades del Gobierno de esa ciudad y visitará el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, ubicado en la localidad bonaerense de Luján, a 65 kilómetros de la capital, y que alberga el histórico hidroavión.

La tripulación del Plus Ultra, un modelo Dornier Do J, de fabricación alemana y con modificaciones especiales para el vuelo, como tanques de combustible adicionales y nuevos instrumentos, la lideró el militar y aviador español Ramón Franco, el hermano menor del dictador Francisco Franco.

Antes de la hazaña española, los portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral realizaron en 1922 una travesía entre Lisboa y Río de Janeiro, que en su época fue la primera sobre el Atlántico sur, pero para completarla tuvieron que usar tres aeronaves.

Un año después del vuelo del Plus Ultra, en 1927, Charles Lindbergh consiguió cruzar el Atlántico en solitario y sin escalas con el monoplano Espíritu del San Luis.

Para realizar las exhibiciones conmemorativas, el Ejército del Aire y del Espacio movilizó una misión integrada por unos 60 militares, entre pilotos, tripulantes y mecánicos, helicópteros Colibrí de la Patrulla ASPA y aviones cargueros A-400M, usados para transportar todo el material. EFE

