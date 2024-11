Buenos Aires registró dos denuncias al día por violencia sexual en el hogar en 2023

2 minutos

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- La capital argentina registró en 2023 un promedio de dos denuncias al día por parte de mujeres víctimas de violencia sexual en el hogar, informó este lunes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.

Este organismo -que recibe las denuncias registradas en la ciudad de Buenos Aires- evaluó el riesgo de 606 mujeres mayores de 18 años que sufrieron este tipo de violencia en el ámbito del hogar, según un informe especial de la OVD difundido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La edad promedio de las víctimas fue de 36 años, y la máxima de 77, agrega el informe, que también destaca que el tiempo promedio de vínculo de las mujeres con los denunciados fue de 10 años, mientras que el mínimo un mes y el máximo de 57 años.

En cuanto al periodo promedio que estas mujeres fueron sometidas a violencia sexual fue de ocho años, el mínimo de un mes y el máximo de 55 años, detalla el informe.

Según la OVD, el 88 % de las denunciantes no había formulado denuncias previas por violencia sexual, pero el 64 % sí por otros tipos de violencia.

El 84 % de las denunciantes tenía un vínculo de pareja o expareja con los denunciados en el momento de las agresiones, el 74 % relató más de un episodio de violencia sexual y el 57 % señaló que los hechos ocurrieron en la vivienda compartida.

De las 606 denunciantes, 114 fueron víctimas de violencia reproductiva, 34 de violencia sexual con sumisión química (alcohol, benzodiazepinas, cannabis, ketamina, entre otros), 35 bajo la modalidad de violencia digital y el 52 % denunciaron uso de la fuerza física contra ellas.

Entre las denunciantes, 278 (46 %) son migrantes, 30 tienen algún tipo de discapacidad, 29 pertenecen a pueblos originarios y ocho son afrodescendientes.

El 67 % de estas mujeres tenía trabajos remunerados en el momento de poner la denuncia, el 54 % no disponía de cobertura de salud, el 22 % no contaba con ingresos propios y el 34 % no había completado el nivel secundario, subraya el informe de la OVD. EFE

