Bulgaria, dispuesta a que Putin cruce su espacio aéreo para cumbre con Trump en Budapest

2 minutos

Viena, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Bulgaria, un país de la OTAN y de la UE, se ha mostrado este lunes dispuesto a permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, cruce su espacio aéreo para acudir a la anunciada cumbre sobre Ucrania con Donald Trump, en una fecha aún por determinar en Budapest.

«¿Y cómo podría tener lugar la reunión si uno de los participantes no puede llegar allí?», respondió el ministro de Exteriores, Georg Georgiev, a la pregunta de si daría esa autorización, informa el diario digital búlgaro Novinite.

Georgiev hizo esas declaraciones desde Luxemburgo, donde ha participado en el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Con todo, el ministro señaló que una vez se haya anunciado la fecha de ese encuentro se podrán discutir los detalles técnicos.

«Cuando se están haciendo esfuerzos por la paz, lo lógico es que todas las partes contribuyan a hacer posible una reunión así», indicó el ministro.

La portavoz europea de Exteriores, Anitta Hipper, indicó la semana pasada que no existe una prohibición para entrar en la UE sobre Putin y que abrir el espacio aéreo a aviones rusos es una decisión de cada Estado miembro.

El ministró búlgaro confirmó hoy que su país respaldará el 19 paquete de sanciones que la UE tiene previsto aprobar esta semana contra Rusia por su invasión a Ucrania, y acusó a Moscú de no hacer esfuerzos significativos por la paz.

Trump y Putin acordaron el jueves pasado mantener una reunión en Budapest para negociar el fin de la guerra, provocada por el ataque ruso a Ucrania.EFE

