Bulgaria abandona la ‘Coalición de Voluntarios’ que apoyan a Ucrania

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Varna (Bulgaria), 14 jul (EFE).- Bulgaria ha dejado de pertenecer a la ‘Coalición de Voluntarios’ que apoyan a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa, al considerar su primer ministro, el prorruso Rumen Radev, que el país balcánico «no tiene cabida allí».

Bulgaria no está entre aquellos que «insisten» en seguir proporcionando ayuda militar y financiera a Ucrania, dijo este martes Radev al explicar, en declaraciones a la emisora bTV desde París, las razones por las que rechazó una invitación del presidente francés, Emmanuel Macron, para participar en la cumbre de la citada coalición celebrada ayer, lunes, en la capital francesa.

«Recibí personalmente una invitación del presidente Macron para participar en la Coalición de Voluntarios, pero creo que Bulgaria no tiene cabida allí porque no formamos parte de quienes insisten en la continuidad de la asistencia financiera y militar a Ucrania», subrayó el mandatario que asumió la jefatura del Gobierno búlgaro el pasado 8 de mayo.

“No proporcionamos ese tipo de asistencia porque creo que la solución a este conflicto no reside en prolongarlo por medios militares, sino en una sólida misión diplomática que ponga fin a la escalada”, añadió.

Al mismo tiempo dijo considerar suficiente que su país forme parte de la Unión Europea (UE) y la OTAN, donde, estima, ya se toman las decisiones pertinentes.

“Todas las decisiones relativas a nuestra seguridad colectiva se toman en otro formato y en otro lugar (…) Estas decisiones se toman dentro de la UE y de la OTAN, donde Bulgaria tiene influencia”, declaró.

Bulgaria se unió a la Coalición de los Voluntarios desde su creación en 2025 y por decisión del gobierno de Rossen Zhelyazkov.

Tras subir al poder mayo, el Ejecutivo encabezado por Radev dio un giro a su política con respecto a la guerra desatada hace más de cuatro años con la invasión rusa de Ucrania, con la decisión de dejar de enviar armas al país atacado.

No obstante, el expresidente de Bulgaria y hoy jefe del Gobierno ha rechazado las acusaciones de mantener una postura prorrusa en esta guerra, asegurando que solo busca una postura pragmática centrada en los intereses nacionales de Bulgaria, uno de los países más pobres de la UE.

El partido opositor Bulgaria Democrática criticó hoy la decisión de Radev por considerar que deja al país en un «aislamiento peligroso», sobre todo en el ámbito de la seguridad europea.

«Es totalmente inaceptable que Bulgaria abandone voluntariamente la mesa de negociaciones donde se deciden cuestiones de interés nacional directo. Como país del Mar Negro y miembro de la OTAN y la UE, tenemos un interés directo en la defensa antimisiles, la seguridad marítima, la protección de infraestructuras críticas y la cooperación europea en materia de defensa», señaló la formación en un comunicado.

Radev se encuentra en París para participar en el desfile militar del 14 de julio, la fiesta nacional francesa, y ayer asistió a una cena de gala ofrecida por Macron. EFE

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